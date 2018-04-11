Дмитрий Кобылкин поручил главам муниципалитетов ужесточить контроль за бездомными собаками и отчитаться

Глава арктического региона Дмитрий Кобылкин поручил ужесточить контроль и проанализировать эффективность действующих в городах и сельских поселениях порядков регулирования (сокращения) численности безнадзорных животных, представляющих потенциальную угрозу населению, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО

Главам всех городов и районов необходимо в кратчайшие сроки проверить результаты деятельности специализированных на отлов и содержание животных организаций, обеспечить доступность телефонов «горячих линий» для оперативных сообщений жителей о местах скопления животных, проинформировать население, в особенности владельцев собак, об ответственности за содержание питомцев и соблюдения правил выгула.

При этом важным является в процессе организации регулирования соблюдение принципов гуманности в обращении с животными взаимодействие с ветеринарными службами по дальнейшей процедуре.

Сейчас в муниципальных образованиях региона проводят ограничительные мероприятия в этой сфере в рамках действующего законодательства.

Отчёт по каждой территории о проделанной работе и её эффективности будет заслушан на ближайшем заседании Совета глав — в апреле. Не исключено, что будут приняты дополнительные регламентирующие правила и законные нормы для территории автономного округа.

Финансовые средства на осуществление работы по отлову учтены бюджетом Ямало-Ненецкого автономного округа и передаются муниципалитетам в виде дотаций.