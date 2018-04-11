Ещё
Ответственный пост. Дежурный в кабине у эскалатора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ответственный пост. Дежурный в кабине у эскалатора 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Дежурный в кабине у эскалатора есть на каждой станции метро, оборудованной подъемниками. Его работа требует внимательности и быстрой реакции.
В кабине расположены рукоятки выключения эскалаторов, монитор, на который выводится изображение с камер наблюдения, телефон для связи с дежурным по станции или диспетчером, а также микрофон, с помощью которого дежурный то и дело призывает пассажиров снять сумки с поручня, не бегать или занимать обе стороны эскалатора.
— Главная задача дежурного — следить за пассажирами и в случае необходимости немедленно реагировать на ситуацию, — рассказала дежурный у эскалатора Нина Портнихина.
Вечерняя Москва: последние новости
Сотрудники МЧС выявили нарушения пожарной безопасности в 50 процентах проверенных торговых центрах Москвы и области Красная горка: что делать и чего не делать в этот день и как обрести семейное счастье Останки итальянских солдат, погибших в России, отправились на родину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России480
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1398
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии455
Первые кадры с места крушения Ил-7678
Медведев анонсировал отставку правительства266
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
10:11
В Москве увеличились скидки на квартиры
Недвижимость Личный счет
01:41
Поргина высмеяла откровения балерины о Караченцове
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение