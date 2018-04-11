Ответственный пост. Дежурный в кабине у эскалатора

Дежурный в кабине у эскалатора есть на каждой станции метро, оборудованной подъемниками. Его работа требует внимательности и быстрой реакции.

В кабине расположены рукоятки выключения эскалаторов, монитор, на который выводится изображение с камер наблюдения, телефон для связи с дежурным по станции или диспетчером, а также микрофон, с помощью которого дежурный то и дело призывает пассажиров снять сумки с поручня, не бегать или занимать обе стороны эскалатора.

— Главная задача дежурного — следить за пассажирами и в случае необходимости немедленно реагировать на ситуацию, — рассказала дежурный у эскалатора Нина Портнихина.