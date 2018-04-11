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В Калининграде планируют продлить режим открытого неба
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В Калининграде планируют продлить режим открытого неба 

ТАСС 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 11 апреля. / ТАСС/. Режим открытого неба в Калининграде планируется продлить, возможно, решение примут до летнего сезона. Об этом сообщил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов, отвечая на вопрос ТАСС.
"Он (режим открытого неба) будет продлеваться в любом случае. Позиция Минтранса такая, что этот режим должен здесь быть", — сказал Алиханов в рамках международного стратегического форума IPQuorum.
Он добавил, что решение по продлению может быть принято в ближайшее время, накануне летнего сезона.
"Нам бы конечно не хотелось, мы сейчас только заканчиваем взлетно-посадочную полосу, строим новый аэропорт, чтобы вдруг его (режим) у нас забрали. Для Калининграда это абсолютно важная и нужная вещь", — добавил губернатор.
Решение о введении режима открытого неба для Храброва Минтранс принял в декабре 2014 года. Для всех иностранных авиакомпаний, кроме транзита по транссибирским маршрутам, временно, на сезоны «Лето 2015», «Зима 2015/2016», «Лето 2016», а затем на 2017 год сняли ограничения по полетам в Калининград. Это дает авиакомпаниям право забирать здесь пассажиров, грузы и почту не только для своих, но и для третьих стран и по той же схеме доставлять их в Калининград. Ощутимых результатов, по мнению специалистов, режим не дал из-за ограничений, связанных с реконструкцией авиаузла. К началу мая этого года реконструкция должна полностью завершиться.
О форуме
Международный стратегический форум IPQuorum 2018 собрал в Светлогорске свыше 500 экспертов из более чем 30 стран для обсуждения проблем интеллектуальной собственности и развития цифровых технологий. С 11 по 12 апреля на форуме работают 12 тематических сессий, для структурирования дискуссий организовано 7 хабов. Ожидается подписание межгосударственных меморандумов о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности, соглашений о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка.
Форум проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Организаторами выступили российская Ассоциация по защите интеллектуальной собственности IPChain и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах— членах ЕАЭС, СНГ, БРИКС. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.
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