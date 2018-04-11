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Минздрав Удмуртии прокомментировал ситуацию с увольнением инвалидов в ГКБ №6 Ижевска
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Минздрав Удмуртии прокомментировал ситуацию с увольнением инвалидов в ГКБ №6 Ижевска 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртской Республики прокомментировал ситуацию с увольнением инвалидов из ГКБ №6 в Ижевске. Ответ стал реакцией на резонанс в интернете по поводу возможного увольнения более сотни сотрудников медучреждения.
«В феврале нас собрали и сообщили: будут думать, что делать с инвалидами… Месяц было затишье, а 4 апреля вызвали в кабинет старшей медсестры и заявили, что инвалиды из-за вредных условий труда работать больше не могут. Нас трясет, каждого хватает один из инспекторов: пиши заявление по собственному желанию на расчёт, иначе мы вас всех по статье уволим с записью в трудовой», — приводит «Российская газета» слова медсестры офтальмологического кабинета Елены Стробыкиной.
В сообщении Минздрава Удмуртии отмечается, что в течение последних трёх лет Госинспекция труда в республике в ряде лечебных учреждений региона провела плановые проверки соблюдения работодателями законодательства по охране труда. По итогам этих проверок вынесены предписания о необходимости соблюдения прав на безопасный труд.
В результате в ГКБ №6 уведомления об увольнении получили 29 человек, имеющие инвалидность и работающие во вредных условиях труда. Сообщается, что всем им предложен перечень вакантных рабочих мест с допустимыми условиями труда для инвалидов. 14 человек не согласились с предложенными вакансиями.
Минздрав Удмуртии планирует провести встречи с представителями общественности и медработниками по сложившейся ситуации до 15 апреля, обсудить спорные вопросы. «О принятых решениях все заинтересованные стороны будут проинформированы в обязательном порядке», — заверила пресс-служба ведомства.
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