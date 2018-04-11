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Шесть тысяч лунок на реке Надым ускорят прохождение ледохода
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Шесть тысяч лунок на реке Надым ускорят прохождение ледохода 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальские дорожники готовятся к распутице: заготовлены материалы, сформированы оперативные бригады, выполнены другие мероприятия. На особом контроле — участок Надым — Старый Надым.
«Подготовлен запас песка и щебня на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Материалы используются для восстановления проезда в случае размытия дороги. Мы постоянно следим за обстановкой, в случае подтопления участка будет организовано постоянное дежурство техники и рабочих. Районная администрация также на связи», — сообщил начальник Надымского филиала дорожной дирекции ЯНАО Эдуард Носань.
Если уровень воды резко повысится и проезд по участку автодороги будет невозможен, то предприятия Надыма готовы предоставить дополнительную технику для перевозки людей и автомобилей через подтопленный участок, — сообщает пресс-служба главы региона.
Как сообщили в управлении ГО и ЧС администрации Надымского района, этой весной планируют пробурить шесть тысяч лунок на реке Надым, чтобы облегчить и ускорить прохождение ледохода. Ведётся постоянный мониторинг толщины льда на реке. Кроме того, в мае начнётся строительство дамбы между автодорогой Надым — Старый Надым и рекой, которая поможет минимизировать последствия повышения уровня воды в случае резкого потепления.
Ежегодно в период паводка окружные дорожники готовят загородные трассы и дорожную инфраструктуру к новому сезону. Как отмечают дорожники, весна — это самое неблагоприятное время для эксплуатации автодорог. Перепады температуры, осадки влияют на несущую способность трасс. К содержанию автодорог в период распутицы добавляется ряд новых задач — расчистка водопропускных труб от снега и льда, удаление снежного вала с насыпей дорог, подходов к мостам, и отсыпка песчаных дамб на подтопляемых участках.
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