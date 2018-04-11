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На юго-западе Ставрополя построят новый жилой микрорайон
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На юго-западе Ставрополя построят новый жилой микрорайон 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В Промышленном районе Ставрополя появится новый жилой микрорайон с развитой инфраструктурой.
Микрорайон будет расположен в западной части Российского проспекта. Проект предусматривает наличие широких придомовых дворов с парковыми пространствами. Часть помещений будет отдана под магазины и пункты бытового обслуживания. Также планируется размещение социальных институтов — детских кружков, секций, развивающих центров, библиотек, сообщается на сайте городской администрации.
Жильцы будущих домов смогут видеть из своих окон Владимирскую площадь с историческим парком «Россия — моя история», а также музыкальный фонтан и парк военной техники «Патриот», которые появятся в этом году. А центром притяжения нового квартала, по задумке авторов проекта, станет новый спортивный комплекс «Академия спорта».
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