На юго-западе Ставрополя построят новый жилой микрорайон

В Промышленном районе Ставрополя появится новый жилой микрорайон с развитой инфраструктурой.

Микрорайон будет расположен в западной части Российского проспекта. Проект предусматривает наличие широких придомовых дворов с парковыми пространствами. Часть помещений будет отдана под магазины и пункты бытового обслуживания. Также планируется размещение социальных институтов — детских кружков, секций, развивающих центров, библиотек, сообщается на сайте городской администрации.