В Воронежской области весенне-полевые работы стартовали позже, чем в прошлом году

Аграрии приступили к подкормке озимых культур.

В хозяйствах области начались весенне-полевые работы. Земледельцы приступили к подкормке озимых культур и многолетних трав. Техника вышла в поля в 16 районах области. Минеральный обед из удобрений растения уже получили на площади в 18 тысяч гектаров. В Калачеевском районе всего нужно подкормить около трёх с половиной десятков тысяч гектаров озимой пшеницы. К работам в поле пока приступили только три хозяйства — проехать к посевам местами почти невозможно. В первую очередь выезжают на уже подсохшие участки. Чтобы ускорить процесс земледельцы ведут переговоры с авиацией. В хозяйствах заранее заготовили достаточный запас удобрений, которые повысят не только урожайность, но и качество будущего зерна. — По сравнению с прошлым годом мы начали гораздо позже. В прошлом году мы в это же время уже вовсю сеяли. Скоро, в течение двух — трех дней, мы планируем начать сев зерновых культур, — рассказывает агроном Антон Ульзеко.