В Нижнем Новгороде уронили «Нижний Новгород»

В Нижнем Новгороде уронили «Нижний Новгород» Печальную картину наблюдали сегодня жители и гости Нижнего Новгорода. Арт-объект «Я люблю Нижний Новгород» на площади Горького лежал на дороге. Возможно, конструкцию сдуло ветром.

Москве, Напомним, арт-объект «Я люблю Нижний Новгород» был установлен 2 года назад. Композиция представляет собой сердце и надпись «я люблю Нижний Новгород», раскрашенные в цвета флага России . Подобные арт-объекты были установлены в Тюмени , Кирове, Уфе Саратове и других городах страны.

«Нижегородская правда» отправила запрос в администрацию Нижнего Новгорода, чтобы узнать, что на самом деле случилось с арт-объектом.