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В Нижнем Новгороде уронили «Нижний Новгород»
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В Нижнем Новгороде уронили «Нижний Новгород» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
В Нижнем Новгороде уронили «Нижний Новгород» Печальную картину наблюдали сегодня жители и гости Нижнего Новгорода. Арт-объект «Я люблю Нижний Новгород» на площади Горького лежал на дороге. Возможно, конструкцию сдуло ветром.
Напомним, арт-объект «Я люблю Нижний Новгород» был установлен 2 года назад. Композиция представляет собой сердце и надпись «я люблю Нижний Новгород», раскрашенные в цвета флага России. Подобные арт-объекты были установлены в Тюмени, Кирове, Уфе, Москве, Саратове и других городах страны.
«Нижегородская правда» отправила запрос в администрацию Нижнего Новгорода, чтобы узнать, что на самом деле случилось с арт-объектом.
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