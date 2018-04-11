Упрощен порядок размещения инженерных сетей при реализации Программы реновации — Сергей Лёвкин

Сергеем Собяниным подписано постановление Правительства Москвы от 10.04.2018 № 283-ПП, которое является результатом работы Департамента по снижению административных барьеров в строительной отрасли в целях реализации Программы реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

«Постановлением установлен перечень линейных объектов, размещение которых в рамках Программы реновации будет осуществляться на основании разрешения на использование земельного участка (земель). Срок получения такого разрешения составит 10 рабочих дней», — отметил Сергей Лёвкин

По словам С. Лёвкина, это позволит значительно сократить сроки оформления земельно-имущественных отношений при размещении инженерных сетей в рамках реализации Программы реновации, что, в свою очередь, приведёт не только к сокращению сроков строительства таких инженерных сетей, но и положительно скажется на сроках технологического подключения объектов по программе.

Руководитель Департамента подчеркнул, что город сохранит контроль за строительством инженерных сетей путём проведения экспертизы проектной документации таких объектов и государственного строительного надзора.

Действие постановления распространяется на отношения, возникшие с 30 марта 2018 года.