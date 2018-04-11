Медведев: государство поддержит закупку российской техники для сельхознужд 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Государство будет поддерживать закупку произведенной в России техники для сельского хозяйства, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
"Чем больше будет закупаться нашей техники, тем лучше, и в качестве критериев отбора закупка российский сельхозтехники обязательно должна использоваться. Я это не могу не поддержать", — заявил Медведев во время отчета правительства перед Госдумой за период деятельности с 2012 по 2017 годы.
Он добавил, что в последние годы закупки отечественной техники превысили 50% от общего числа приобретаемых машин.
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