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Более 3 млн рублей направят на оснащение ЦГБ Донецка
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Более 3 млн рублей направят на оснащение ЦГБ Донецка 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Более 3 млн рублей планируется направить из резервного фонда бюджета Ростовской области на оснащение ЦГБ Донецка.
Согласно информации из официальных источников, деньги пойдут на закупку мебели, медоборудования и компьютеров для инфекционного отделения больницы.
Капитальный ремонт отделения, рассчитанного на 20 мест, завершился в декабре 2017 года. На эти цели затрачено около 16 млн рублей.
В ходе ремонта был обновлен фасад отделения, заменены электрика, кровля, окна, выполнены внутренние отделочные работы.
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