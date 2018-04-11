Более 3 млн рублей направят на оснащение ЦГБ Донецка

Более 3 млн рублей планируется направить из резервного фонда бюджета Ростовской области на оснащение ЦГБ Донецка

Согласно информации из официальных источников, деньги пойдут на закупку мебели, медоборудования и компьютеров для инфекционного отделения больницы.

Капитальный ремонт отделения, рассчитанного на 20 мест, завершился в декабре 2017 года. На эти цели затрачено около 16 млн рублей.

В ходе ремонта был обновлен фасад отделения, заменены электрика, кровля, окна, выполнены внутренние отделочные работы.