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ЕК проверяет спортивных вещателей Европы
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ЕК проверяет спортивных вещателей Европы 

Вести.Ru 54 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Еврокомиссия совершила несколько проверок в офисах компаний, которые занимаются правами на спортивные трансляции, включая подразделение компании Fox предпринимателя Руперта Мердока, передает Reuters.
EPA-EFE/JUSTIN LANE
Как отмечает агентство, проверки проводились в рамках расследования возможного картельного сговора. Спортивное вещание — это огромный бизнес в Европе, где сети тратят миллиарды, чтобы получить эксклюзивные права на показ игр в высших лигах для привлечения зрителей. Комиссия заявила, что были проведены внезапные проверки в нескольких компаниях, которые занимаются распространением «прав на средства массовой информации и связанные с ними права, касающиеся различных спортивных событий и/или их трансляции».Fox Networks Group (FNG), операционная единица 21st Century Fox Мердока, заявила, что сотрудничает с инспекцией ЕК после того, как официальные лица нагрянули с проверками в офисы компании в Лондоне. "У Комиссии есть опасения, что вовлеченные компании могли нарушить антимонопольные правила ЕС, которые запрещают картели и ограничительную деловую практику", — говорится в заявлении. В Еврокомиссии подчеркнули, что необъявленные проверки являются предварительным шагом в предполагаемой антиконкурентной практике. Это не означает, что компании виновны в антиконкурентном поведении, и не предрешает выводы проверки. Комиссия не назвала ни одну из затронутых компаний, но FNG Мердока подтвердила свое участие после того, как об этом сообщила британская пресса.
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