Серебренников считает, что есть возможность избежать нового конфликта в Сирии 

Работа, которую ведут российские дипломаты по смягчению ситуации в Сирии и разъяснению позиции России, ещё может дать результат, и не последует боевых действий ни против российских военных подразделений, ни против сирийской армии. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
«Наша позиция в том, чтобы сохранить мирное небо над Сирией. Мы чётко и ясно говорим, что дальнейшую судьбу своей страны должны решать народы, которые проживают в Сирии. Что касается боевиков-террористов, то против них продолжаются действия и с армией Асада, и с помощью российских ВКС, которые были запланированы ранее», — сказал сенатор «Парламентской газете».
Если же конфликта избежать не удастся, США будут ждать жёсткие ответные меры, добавил Евгений Серебренников:
«Неоднократно президент Российской Федерации, министр обороны и руководитель Генерального штаба Вооружённых сил предупреждали о том, что в случае, если Соединённые Штаты реализуют агрессивные намерения сами или через своих союзников, то со стороны Российской Федерации будет дан достаточной жёсткий ответ, ответные практические действия», — подчеркнул он.
Ранее президент США пообещал предпринять меры против Сирии после сообщения о якобы применении химического оружия против мирных граждан в сирийском городе Дума.
Подтверждений того, что химическая атака действительно была, на сегодня нет, и страны пока не договорились о том, как будет проводиться расследование, — все три соответствующие резолюции ООН были отклонены на заседании Совбеза всемирной организации. Тем временем Соединённые Штаты уже направили к Сирии ещё один эсминец ВМС США USS Porter, который может оказаться в Средиземном море в течение нескольких дней.