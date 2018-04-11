Ещё
Серебренников считает, что есть возможность избежать нового конфликта в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Серебренников считает, что есть возможность избежать нового конфликта в Сирии 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Работа, которую ведут российские дипломаты по смягчению ситуации в Сирии и разъяснению позиции России, ещё может дать результат, и не последует боевых действий ни против российских военных подразделений, ни против сирийской армии. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
«Наша позиция в том, чтобы сохранить мирное небо над Сирией. Мы чётко и ясно говорим, что дальнейшую судьбу своей страны должны решать народы, которые проживают в Сирии. Что касается боевиков-террористов, то против них продолжаются действия и с армией Асада, и с помощью российских ВКС, которые были запланированы ранее», — сказал сенатор «Парламентской газете».
Если же конфликта избежать не удастся, США будут ждать жёсткие ответные меры, добавил Евгений Серебренников:
«Неоднократно президент Российской Федерации, министр обороны и руководитель Генерального штаба Вооружённых сил предупреждали о том, что в случае, если Соединённые Штаты реализуют агрессивные намерения сами или через своих союзников, то со стороны Российской Федерации будет дан достаточной жёсткий ответ, ответные практические действия», — подчеркнул он.
Ранее президент США пообещал предпринять меры против Сирии после сообщения о якобы применении химического оружия против мирных граждан в сирийском городе Дума.
Подтверждений того, что химическая атака действительно была, на сегодня нет, и страны пока не договорились о том, как будет проводиться расследование, — все три соответствующие резолюции ООН были отклонены на заседании Совбеза всемирной организации. Тем временем Соединённые Штаты уже направили к Сирии ещё один эсминец ВМС США USS Porter, который может оказаться в Средиземном море в течение нескольких дней.
Парламентская газета: последние новости
Правительство 11 апреля представит в Госдуме отчёт за весь период деятельности Путин предложил беспрецедентные меры борьбы с коррупцией «Русал» вырабатывает иммунитет к американским санкциям, считает экономист
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России369
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1405
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии466
Первые кадры с места крушения Ил-7678
Медведев анонсировал отставку правительства266
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
10:11
В Москве увеличились скидки на квартиры
Недвижимость Личный счет
01:41
Поргина высмеяла откровения балерины о Караченцове
Шоу-бизнес
02:43
Витас вышел на свободу после отсидки
Шоу-бизнес
07:10
Медведев ответил на вопрос о прогрессивном НДФЛ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение