Евгений Кузнецов: «Да не было с Малкиным никакого конфликта»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сказал, что не знает, почему форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин устроил с ним перепалку во время игры регулярного чемпионата НХЛ. — Малкин сказал, что конфликт с вами исчерпан. — Да не было никакого конфликта. Евгений был заведен, но это объяснимо. Но вообще хотелось бы понять, что его так вывело из себя? Я же даже не оскорблял, не матерился. А вообще никакой ссоры между российскими игроками быть не может. Просто во время матча ты не смотришь, из какой страны соперник. ( Алексей ШЕВЧЕНКО Полностью интервью Кузнецова — скоро в «СЭ»