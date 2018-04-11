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Евгений Кузнецов: «Да не было с Малкиным никакого конфликта»
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Евгений Кузнецов: «Да не было с Малкиным никакого конфликта» 

Спорт-Экспресс 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сказал, что не знает, почему форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин устроил с ним перепалку во время игры регулярного чемпионата НХЛ.
— Малкин сказал, что конфликт с вами исчерпан.
— Да не было никакого конфликта. Евгений был заведен, но это объяснимо. Но вообще хотелось бы понять, что его так вывело из себя? Я же даже не оскорблял, не матерился. А вообще никакой ссоры между российскими игроками быть не может. Просто во время матча ты не смотришь, из какой страны соперник. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Полностью интервью Кузнецова — скоро в «СЭ»
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