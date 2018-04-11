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Посылка спустя 20 лет вернулась к отправителю
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Посылка спустя 20 лет вернулась к отправителю 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В США почтальон вернула посылку спустя 20 лет после ее отправления. Об этом сообщил местный новостной портал CBS 7.
Почтовый курьер Андреа Худ (Andrea Hood) обнаружила в почтовом отделении города Мидленд, штат Техас, странную коробку с надписью «Не открывать до Рождества!». Сначала девушка решила, что это чья-то шутка, но затем отсканировала штрих-код на посылке и увидела, что это посылка 20-летней давности.
Худ решила все же вернуть посылку отправительнице. Та пошутила, что надеется, что в ней лежит не фруктовый торт. Она вскрыла посылку, разговаривая по видеосвязи с почтальоном. В коробке оказались духи в целом флаконе.
Сообщается, что Худ подружилась с отправительницей, и вместе они смогли разыскать человека, которому предназначался подарок. Теперь все трое переписываются между собой.
В начале апреля в сети появилось видео крушения первого дрона «Почты России» во время испытательного полета. Событие стало поводом для многочисленных шуток.
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