Посылка спустя 20 лет вернулась к отправителю

США почтальон вернула посылку спустя 20 лет после ее отправления. Об этом сообщил местный новостной портал CBS 7.

Почтовый курьер Андреа Худ (Andrea Hood) обнаружила в почтовом отделении города Мидленд, штат Техас, странную коробку с надписью «Не открывать до Рождества!». Сначала девушка решила, что это чья-то шутка, но затем отсканировала штрих-код на посылке и увидела, что это посылка 20-летней давности.

Худ решила все же вернуть посылку отправительнице. Та пошутила, что надеется, что в ней лежит не фруктовый торт. Она вскрыла посылку, разговаривая по видеосвязи с почтальоном. В коробке оказались духи в целом флаконе.

Сообщается, что Худ подружилась с отправительницей, и вместе они смогли разыскать человека, которому предназначался подарок. Теперь все трое переписываются между собой.

В начале апреля в сети появилось видео крушения первого дрона «Почты России» во время испытательного полета. Событие стало поводом для многочисленных шуток.