США убеждают Великобританию привести их экономические санкции против высокопоставленных россиян в соответствие с американскими

США продолжают предпринимать усилия, чтобы запретить связанным с Кремлем промышленным магнатам вести бизнес с Западом. Американские власти предупредили банки Великобритании о том, что им придется разорвать отношения с русскими олигархами, если они хотят сохранить доступ к американским финансовым институтам пишет в среду

со ссылкой на газету

Сигал П. Манделкер, старший представитель Министерства финансов США в Лондоне, в преддверии встречи со своими коллегами заявила, что британские банки могут столкнуться с «последствиями», если они продолжат осуществлять значительные финансовые операции от лица 24 влиятельных россиян, на которых Вашингтон в пятницу наложил санкции, приводит слова чиновницы автор статьи Эллен Бэрри.

"Это предупреждение имело резонанс в Лондоне, который в течение нескольких десятилетий служил убежищем для богатейших семей России . Российским инвесторам принадлежат легендарные британские активы, такие как футбольный клуб «Челси», целые районы элитной лондонской недвижимости, и они поддерживают благополучие сообществ адвокатов, финансовых советников и агентов по недвижимости", — отмечается в статье.

США давно призывали европейских партнеров привести их экономические санкции против высокопоставленных россиян в соответствие с американскими, но это встречало сопротивление, потому что деловые связи России с Европой намного сильнее, чем с США.

Манделкер отметила укрепление единства позиции Запада по России после покушения на убийство экс-шпиона Скрипаля. США проводили активные консультации с британскими финансовыми институтами и надзорными органами во время подготовки к введению последнего раунда санкций, рассказала она.

Бывший высокопоставленный чиновник Управления по контролю за иностранными активами Минфина США Брайан О'Тул рассказал изданию, что, скорее всего, удастся заставить британские банки, не склонные к риску, вообще закрыть российские счета.

Такое решение может затронуть лондонский рынок недвижимости, получавший значительную выгоду от инвестиций россиян со связями в Кремле. Автор статьи указывает на возможные меры со стороны банков и агентов по недвижимости для повышения прозрачности сделок, в их числе — обязательное указание источника доходов покупателя.

"Объемы российской недвижимости в Мэйфере хорошо известен, это своего рода фирменный анекдот в финансовой индустрии, — напомнил О'Тул. — Лондон должен был это сделать давно, навести тут порядок. Я думаю, что Лондон знает это, и на Даунинг-стрит, 10 это тоже знают. Полагаю, это станет следующим шагом".