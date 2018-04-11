Дачники без льгот. Курганским пенсионерам отказывают в скидках на проезд

Пенсионеры-садоводы Кургана второй год не могут добиться от городских и областных властей льгот на проезд до дачных участков. Чиновники уже больше года перекладывают ответственность друг на друга и не исполняют поручение губернатора Алексея Кокорина , который ещё прошлой весной распорядился, чтобы стороны урегулировали вопрос в рамках законодательства.

Напомним, что льготы на проезд пенсионеров в межмуниципальных автобусах, которые едут в садоводческие товарищества, находящиеся в пригороде Кургана — Кетовском районе, отменили прошлой весной.

Ранее все маршруты (в черте города и за его пределами) были муниципальными, и половину стоимости проезда льготникам субсидировала городская администрация. Но затем маршруты разделили на муниципальные, которые ходят только по Кургану, и межмуниципальные, проходящие за его пределами. В автобусах, которые ездят только по городу, льготы сохранили. Пригородные передали в ведение департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области , который от субсидирования проезда дачникам-пенсионерам сразу отказался, переложив всю ответственность на мэрию Кургана. Хотя определяет маршруты, количество автобусов до СНТ именно департамент.

Спорят год Прошлой весной первый замдиректора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики области Сергей Горбачёв нам заявлял, что льготы «должна предоставлять горадминистрация, и субсидируют они таким образом не перевозчиков, а граждан».

В администрации Кургана с этим не согласны до сих пор, хоть и признают, что садоводы продолжают к ним обращаться. Мэрия продолжает настаивать на том, что сначала им должны вернуть полномочия по этим маршрутам.

«Предоставление льгот на оплату проезда на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок администрацией Кургана путём принятия муниципального нормативно-правового акта невозможно без принятия соответствующего закона Курганской области, предусматривающего наделение органов местного самоуправления Кургана полномочиями государственных органов исполнительной власти в части организации транспортного обслуживания населения», — ответил «АиФ-Курган» директор департамента развития городского хозяйства мэрии Роман Сергеечев.

Идти на уступки не намерены и областные чиновники.

«Мы не можем вводить новые меры социальной поддержки, нам не позволяет Минфин . Администрация Кургана оказать соцподдержку своим горожанам может. В прошлом году им даже прокуратура решение это согласовала, но они принятие его отложили, — убеждает Сергей Горбачёв. — Мы ведём с ними ежедневный диалог, но заставить не можем. Нужно волевое решение, дума правомочна установить данные льготы».

А где губернатор?

Перед началом дачного сезона в этом году проблему возврата льгот на проезд садоводы подняли снова.

«Почему из-за того, что чиновники не могут договориться между собой, мы должны переплачивать? — возмущается пенсионерка Мария. — Одна поездка на дачу туда-обратно обходится в 80 рублей. На участок нужно съездить минимум три раза в неделю — это 240 рублей, не считая затрат на проезд по городу. Есть люди, которым ещё дороже ездить. На проезд уходит минимум полторы тысячи. Разве мы можем себе это позволить при пенсии 9 тысяч рублей? Раньше тратили в два раза меньше».

Отметим, что сумма на предоставление льгот из городского бюджета выделялась не астрономическая. В 2016 году направлялось 3,171 млн рублей. Деньги вполне посильные для поддержки огромной части пенсионеров, ведь многие из них выживают за счёт собственного огорода.