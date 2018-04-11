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Москва онлайн и TVоя Москва покажут лекцию Никиты Могутина о СМИ в соцсетях
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Москва онлайн и TVоя Москва покажут лекцию Никиты Могутина о СМИ в соцсетях 

Москва24 34 минуты назад
Фото: Москва24
14 апреля в 13:00 в ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» состоится лекция по теме: «Как запустить новое медиа в социальных сетях и победить традиционные СМИ». Прочитает ее главный редактор Telegram-канала Mash Никита Могутин.
Слушатели узнают: в чем секрет успеха одного из самых читаемых Telegram-каналов в России; как добиться высокой цитируемости новому медиа-проекту; нужен ли современному СМИ сайт; как эффективно взаимодействовать с аудиторией новых медиа.
Смотрите 14 апреля в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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