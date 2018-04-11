Москва онлайн и TVоя Москва покажут лекцию Никиты Могутина о СМИ в соцсетях

14 апреля в 13:00 в ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» состоится лекция по теме: «Как запустить новое медиа в социальных сетях и победить традиционные СМИ». Прочитает ее главный редактор Telegram-канала Mash Никита Могутин.

Слушатели узнают: в чем секрет успеха одного из самых читаемых Telegram-каналов в России ; как добиться высокой цитируемости новому медиа-проекту; нужен ли современному СМИ сайт; как эффективно взаимодействовать с аудиторией новых медиа.