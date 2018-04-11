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Узнай все про онлайн-бизнес. Открыта регистрация на Интернет Форум РИФ 2018
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Узнай все про онлайн-бизнес. Открыта регистрация на Интернет Форум РИФ 2018 

Mirmol.ru 1 час назад
Как грамотно вести онлайн-бизнес и о тенденциях нового года ты сможешь узнать на главном интернет-событии весны. 18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате «Лесные дали» пройдет Российский Интернет Форум 2018.
На территории форума будут развернуты разного рода площадки: выставки, лаунж-зоны, фудкорты, а также платформы развлекательного, спортивного и образовательного характера. Это целый интернет-город, в котором развернется фестиваль высоких технологий.
На площадке мероприятия выступят более 600 спикеров-экспертов из России и мира.
Форум пойдет на пользу специалистам и работникам в сфере: маркетинга, PR, медиа, аналитики, электронной коммерции, RTB, рекламы.
А для бизнесменов представлена специальная услуга — в личном кабинете можно забронировать переговорную комнату и назначить встречу любому участнику Форума.
Регистрируйся на РИФ 2018 по ссылке
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