Узнай все про онлайн-бизнес. Открыта регистрация на Интернет Форум РИФ 2018

Как грамотно вести онлайн-бизнес и о тенденциях нового года ты сможешь узнать на главном интернет-событии весны. 18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате «Лесные дали» пройдет Российский Интернет Форум 2018.

На территории форума будут развернуты разного рода площадки: выставки, лаунж-зоны, фудкорты, а также платформы развлекательного, спортивного и образовательного характера. Это целый интернет-город, в котором развернется фестиваль высоких технологий.

На площадке мероприятия выступят более 600 спикеров-экспертов из России и мира.

Форум пойдет на пользу специалистам и работникам в сфере: маркетинга, PR, медиа, аналитики, электронной коммерции, RTB, рекламы.

А для бизнесменов представлена специальная услуга — в личном кабинете можно забронировать переговорную комнату и назначить встречу любому участнику Форума.

Регистрируйся на РИФ 2018 по ссылке