В правительстве Омской области произошло новое назначение 

В правительстве Омской области продолжаются кадровые перестановки. В конце прошлой недели стало известно о том, что глава ГУИП Станислав Сумароков уходит в отставку, а вслед за ним свои места покинули начальник главного управления контрактной системы Омской области Ольга Бацеева и представитель Омской области при правительстве Российской Федерации Андрей Ишков. Однако уже во вторник, 10 апреля, стало известно, что пост начальника главного управления контрактной системы Омской области займет Наталья Дохват. Соответствующее распоряжение подписано врио Губернатора Омской области Александром Бурковым.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, до назначения Наталья Дохват трудилась на должности заместителя директора департамента контрактной системы в сфере закупок администрации города Омска.
Фото: omskportal.ru.