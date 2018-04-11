Дом купца Виноградова в Москве включен в список выявленных объектов культурного наследия

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Одноэтажный деревянный дом купца Виноградова во 2-м Крутицком переулке в Москве вошел в список выявленных объектов культурного наследия и взят под охрану государством. Об этом в среду сообщается на портале мэра и правительства столицы

"Он входит в программу многих москвоведческих экскурсий в качестве ценного образца деревянной застройки Крутиц. Полностью сохранилась не только объемно-пространственная структура дома, но и его фасады, в том числе изящный резной карниз, окантованный зубцами, резная дверь, фронтон в виде кокошника. Подобные постройки крайне редки не только для Крутиц, но и для Москвы в целом", — приводится на портале комментарий главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова

Теперь здание нельзя снести или изменить его исторический облик, а все ремонтные и реставрационные работы могут проводиться только под контролем специалистов департамента.

Здание было построено в 1880 году и находится в прекрасном состоянии, к настоящему времени не сохранилось только крыльцо со стороны Новоспасского проезда. До 1917 года дом принадлежал купцам Виноградовым — владельцам чугунолитейного завода в Москве.