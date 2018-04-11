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Дом купца Виноградова в Москве включен в список выявленных объектов культурного наследия
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Дом купца Виноградова в Москве включен в список выявленных объектов культурного наследия 

ТАСС 36 минут назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Одноэтажный деревянный дом купца Виноградова во 2-м Крутицком переулке в Москве вошел в список выявленных объектов культурного наследия и взят под охрану государством. Об этом в среду сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Он входит в программу многих москвоведческих экскурсий в качестве ценного образца деревянной застройки Крутиц. Полностью сохранилась не только объемно-пространственная структура дома, но и его фасады, в том числе изящный резной карниз, окантованный зубцами, резная дверь, фронтон в виде кокошника. Подобные постройки крайне редки не только для Крутиц, но и для Москвы в целом", — приводится на портале комментарий главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
Теперь здание нельзя снести или изменить его исторический облик, а все ремонтные и реставрационные работы могут проводиться только под контролем специалистов департамента.
Здание было построено в 1880 году и находится в прекрасном состоянии, к настоящему времени не сохранилось только крыльцо со стороны Новоспасского проезда. До 1917 года дом принадлежал купцам Виноградовым — владельцам чугунолитейного завода в Москве.
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