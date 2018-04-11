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Дом купца Виноградова в Москве получил охранный статус
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Дом купца Виноградова в Москве получил охранный статус 

Москва24 31 минуту назад
Фото: Москва24
Деревянный дом купца Виноградова в центре Москвы включили в список выявленных памятников архитектуры, сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия.
Здание расположено в Крутицком переулке. «Это интереснейший образец деревянного зодчества конца XIX века, прекрасно сохранивший свой исторический облик», — цитирует сообщение Агентство «Москва».
Дом входит в программу москвоведческих экскурсий, отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. «Полностью сохранилась не только объемно-пространственная структура дома, но и его фасады, в том числе изящный резной карниз, окантованный зубцами, резная дверь, фронтон в виде кокошника», — пояснил руководитель ведомства. Он добавил, что такие постройки редки для Москвы и для района Крутиц.
В будущем дом может получить полноценный охранный статус. Объекту предстоит пройти историко-культурную экспертизу. Но уже сейчас запрещен снос здания и изменение его облика. Любая реставрация или ремонт могут проводиться только после согласования с департаментом.
Главный фасад дома имеет трехчастную структуру, аналогично решены и боковые фасады. Между квадратными окнами цокольного этажа сделана декоративная перемычка. На первом этаже окна прямоугольные с простыми наличниками. На кровле расположены слуховые окна с треугольным фронтоном и украшениями, напоминающими колонны. Раньше у здания было крыльцо со стороны Новоспасского проезда, но оно не сохранилось.
Ранее сообщалось, что здания Немецкого рынка XIX — начала XX веков на улице Фридриха Энгельса внесли в список выявленных объектов культурного наследия. Они считаются образцом типичной торговой застройки позапрошлого столетия.
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