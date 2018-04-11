Дом купца Виноградова в Москве получил охранный статус

Деревянный дом купца Виноградова в центре Москвы включили в список выявленных памятников архитектуры, сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия.

Здание расположено в Крутицком переулке. «Это интереснейший образец деревянного зодчества конца XIX века, прекрасно сохранивший свой исторический облик», — цитирует сообщение Агентство «Москва»

Дом входит в программу москвоведческих экскурсий, отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов . «Полностью сохранилась не только объемно-пространственная структура дома, но и его фасады, в том числе изящный резной карниз, окантованный зубцами, резная дверь, фронтон в виде кокошника», — пояснил руководитель ведомства. Он добавил, что такие постройки редки для Москвы и для района Крутиц.

В будущем дом может получить полноценный охранный статус. Объекту предстоит пройти историко-культурную экспертизу. Но уже сейчас запрещен снос здания и изменение его облика. Любая реставрация или ремонт могут проводиться только после согласования с департаментом.

Главный фасад дома имеет трехчастную структуру, аналогично решены и боковые фасады. Между квадратными окнами цокольного этажа сделана декоративная перемычка. На первом этаже окна прямоугольные с простыми наличниками. На кровле расположены слуховые окна с треугольным фронтоном и украшениями, напоминающими колонны. Раньше у здания было крыльцо со стороны Новоспасского проезда, но оно не сохранилось.

Ранее сообщалось, что здания Немецкого рынка XIX — начала XX веков на улице Фридриха Энгельса внесли в список выявленных объектов культурного наследия. Они считаются образцом типичной торговой застройки позапрошлого столетия.