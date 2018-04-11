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Медведев рассчитывает на наведение порядка в оценке стоимости недвижимости
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Медведев рассчитывает на наведение порядка в оценке стоимости недвижимости 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что порядок в оценке стоимости недвижимости нужно наводить за счет новых методических указаний и судебных процедур.
Отвечая на вопросы депутатов после отчета в Госдуме о работе кабмина, председатель правительства признал существование проблемы в сфере оценки кадастровой стоимости недвижимости. Он напомнил, что в РФ «действовал старый закон об оценочной деятельности, принятый еще в 1990-е годы».
"В результате применения этого закона и старых методик получилось так, что в ряде случаев, особенно это касается развитых экономически субъектов, рыночная стоимость на отдельных участках земли оказалась ниже кадастровой стоимости. Это, конечно, странно и недопустимо. Поэтому сейчас подготовлены изменения в методические указания, происходят замены членов комиссии, которые занимаются этой оценкой", — пояснил глава кабинета министров.
Медведев надеется, что «введение в силу нового закона, который введен в действие с 1 января 2018 года, поможет эти сложности преодолеть». При этом премьер признал, что «в ряде случаев наблюдается обратная картина, когда рыночная стоимость слишком сильно отличается от кадастровой стоимости». По его словам, «есть проблемы и с одного, и с другого угла, и с ними нужно будет обязательно разбираться путем издания новых методических указаний, наведения порядка».
"Судебные процедуры тоже никто не исключал", — отметил председатель правительства.
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