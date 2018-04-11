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Медведев призвал пересмотреть сотрудничество с США после введенных санкций
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Медведев призвал пересмотреть сотрудничество с США после введенных санкций 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия должна взвесить все аспекты сотрудничества с США после введенных Вашингтоном санкций, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Мы должны будем взвесить все аспекты нашего сотрудничества с США", — сказал Медведев во время отчета правительства перед Госдумой за период деятельности за 6 лет.
Премьер отметил, что решение об этом принимает президент, но правительству надо будет это решение реализовывать. По словам Медведева, Россию пытаются взять в торговое «кольцо», и не отвечать на такие меры Россия не может. При этом глава правительства напомнил, что на российском рынке присутствует много продуктов, произведенных в Америке.
Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>
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