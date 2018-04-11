Медведев призвал пересмотреть сотрудничество с США после введенных санкций

"Мы должны будем взвесить все аспекты нашего сотрудничества с США", — сказал Медведев во время отчета правительства перед Госдумой за период деятельности за 6 лет.

Премьер отметил, что решение об этом принимает президент, но правительству надо будет это решение реализовывать. По словам Медведева, Россию пытаются взять в торговое «кольцо», и не отвечать на такие меры Россия не может. При этом глава правительства напомнил, что на российском рынке присутствует много продуктов, произведенных в Америке.

Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>