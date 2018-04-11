Воспитанники клубов «Горизонт» и «Булат» запустят ракеты в небо в День космонавтики

Импровизированный запуск ракет в небо состоится во дворе центра досуга и спорта «Энергия.RU» в День космонавтики, 12 апреля.

— Это традиционное мероприятие, которое проводится клубом «Горизонт». Ребята создают модели ракет, причем разных размеров, из подручных материалов и по группам запускают их в космос. Почему по группам? Просто в нашем клубе занятия проходят по группам. В том году даже людей в космос запустили: ребята применили творческий подход. Например, дети собрали ракету из картона, посадили в нее нашу самую маленькую девочку (она сидела на скейте) и потащили ее вдоль земли. А старшие купили снаряжение для альпинистов, соорудили лицевую часть ракеты с иллюминатором и устроили полет на турнике. Также проводили запуск на шариках, кто-то даже запускал ракету с помощью газировки и «ментоса». Это всегда очень весело проходит. В этом году даже не знаем, чего ждать, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» руководитель клуба «Горизонт» Марина Сухарева.

Марина Андреевна также сообщила, что в этом году к участию в празднике присоединился клуб «Булат». Сначала все ребята соберутся в помещении, где им расскажут историю праздника и покажут небольшой тематический фильм.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Кировоградская, дом 2. Начало в 17:00. Запуск ракет запланирован на 18:00. Прийти и посмотреть могут все желающие.

Фото: предоставила руководитель клуба «Горизонт» Марина Сухарева

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/11/39736/