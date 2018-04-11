Башэлектросбыт опубликовал рейтинг предприятий-должников

Перед окончанием отопительного сезона Башэлектросбыт (ООО «ЭСКБ») составил список предприятий, которые потребляют, но не оплачивают электроэнергию. В марте в этот список попали 22 крупных предприятия сферы ЖКХ Башкирии , 6 исправительных колоний и совхоз «Алексеевский». Рейтинг организаций–должников за потребленную электроэнергию ООО «ЭСКБ» опубликовало на своем сайте.

Напомним, что для привлечения общественного внимания к проблеме неплатежей за электрическую энергию Энергетическая сбытовая компания Башкортостана вынуждена была создать раздел с информацией о наиболее проблемных в части оплаты предприятиях и организациях. Раздел расположен по адресу: «О компании — Пресс-центр — Злостные неплательщики» по ссылке https://www.bashesk.ru/company/presscenter/debtor/

Задолженность в рейтинге приведена по данным на 1 марта текущего года. Отметим, что большинство организаций не торопятся рассчитываться с долгами, более того — их задолженность увеличивается. Так, например, с крупным долгом за потреблённую электроэнергию весну встречает МУП «Уфаводоканал», у которого по данным на 1 марта долг составил почти 209,5 млн рублей.

Из числа бюджетных организаций в рейтинг должников попали шесть исправительных колоний — №№ 2, 3, 4, 8, 9, 21; в сумме они накопили задолженность за электроэнергию более 30 млн рублей.

В марте рейтинг неплательщиков пополнился необычным должником. Впервые в списке оказался ГУСП совхоз «Алексеевский» РБ, на 1 марта долг за потребленную электроэнергию у сельскохозяйственной компании составляет 20,7 млн рублей.

«ЭСКБ» напоминает, что неоплата стоимости потреблённой электроэнергии является основанием для введения ограничения потребления электрической энергии, обращения в суд с исковыми заявлением о взыскании задолженности за потреблённую электроэнергию и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисления пени, штрафов, и, в крайних случаях, инициирования процедуры банкротства.

Общая дебиторская задолженность потребителей перед ООО «ЭСКБ» на 1 марта 2018 года составляет 5 млрд 439,4 млн рублей.