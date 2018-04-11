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Самый амбициозный проект на эфириуме запустил бета-версию основной сети
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Самый амбициозный проект на эфириуме запустил бета-версию основной сети 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Платформа, работающая по принципу соединения равноправных узлов Golem Network, запускает бета-версию основной сети. В основе работы Golem Network лежит блокчейн эфириума. Сеть была основана с целью создания децентрализованного рынка вычислительных мощностей с помощью инструментов «инфраструктура-как-сервис» (IaaS) и «платформа-как-сервис» (PaaS). Новый сервис Golem позволит компьютерам арендовать неизрасходованную энергию центрального процессора (CPU). Другими словами будет создан суперкомпьютер для поддержки более слабых участников. Благодаря запуску бета-версии платформы разработчики намерены протестировать работу технологии в условиях реального рынка. Golem Network — успешный ICO-проект и одна из первых платформ, работающих на основе эфириума. В 2016 году на ICO компания за 20 минут собрала 820 тыс. эфиров, что на сегодняшний день эквивалентно примерно $340 млн  текст: Антон Кузнецов, фото: Visual Hunt
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