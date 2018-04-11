Путин предложил беспрецедентные меры борьбы с коррупцией

— Андрей Александрович, в Государственную Думу внесены законопроекты, предусматривающие поправки в 17 законов. Какие существенные изменения, на ваш взгляд, должны произойти в случае их принятия?

Предложенные поправки свидетельствует о принятии государством беспрецедентных мер по предотвращению и пресечению коррупционных деяний. Из их числа — возможность осуществления контроля за расходами уволенных должностных лиц, а также обращения в доход Российской Федерации как имущества, законность средств на приобретение которого не подтверждена, так и денежной суммы, эквивалентной его стоимости.

Предлагается новая мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении — арест имущества юридического лица. Потенциальная угроза изъятия у должностного лица имущества, приобретённого на незаконные доходы, выступает мерой превенции, поскольку, осознавая бессмысленность такой покупки, коррупционное поведение становится бесперспективным.

Значимым представляется также установление оснований для освобождения от ответственности юридических лиц, совершивших противоправные деяния, которые содействуют выявлению и раскрытию коррупционных деяний. На рассмотрении Государственной Думы также находится внесённый Правительством законопроект о дополнительных гарантиях защиты физических лиц, уведомивших о коррупционных правонарушениях. Данные законодательные меры должны способствовать расследованию коррупционных деяний.

Кроме этого, для выявления должностных лиц, которые не представили сведения, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, и принятия мер в их отношении, предлагается законодательно установить чёткую процедуру, права и обязанности прокурора и должностного лица.

Также предлагается упростить порядок привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности в случае признания ими факта совершения правонарушения и установить единый срок давности для применения взысканий — не позднее треё лет со дня его совершения.

— Почему, с вашей точки зрения, предложена такая детализация процедур по противодействию коррупции в федеральном законе?

— Эти законодательные меры нацелены на закрепление гарантий неотвратимости наказания за коррупционные деяния. Вместе с тем поправки, предусматривающие последовательное развитие действующего регулирования, по существу содержат ограничение имущественных прав.

Возможность таких ограничений допускается только федеральным законом. Изъятие имущества, имеющего незаконное происхождение, является правомерным вмешательством государства в осуществление прав, поскольку преследует законную цель — борьбу с коррупцией.

Определяя критерии допустимости ограничений, Конституционный Суд неоднократно указывал на то, что цели таких ограничений должны быть не только юридически, но и социально оправданны, а сами ограничения — адекватны этим целям и отвечать требованиям справедливости.

Изъятие имущества, имеющего незаконное происхождение, является правомерным вмешательством государства в осуществление прав, поскольку преследует законную цель — борьбу с коррупцией.

Во исполнение постановления Конституционного Суда (прим. ред. от 29 ноября 2016 года № 26-П) поправки предусматривают особенности обращения взыскания на имущество при выявлении незначительного расхождения размера расходов, что исключает возможность несоразмерного ограничения конституционных прав.

Урегулирование процедур по привлечению к ответственности и детализация полномочий всех участников, предусмотренные законопроектом, направлены, в том числе, на обеспечение соблюдения конституционных прав. В этих целях поправки также предусматривают право обжалования юридическим лицом принятого решения. Наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, допускается только в случае отсутствия у юридического лица иного имущества.

Законопроекты содержат необходимые гарантии для защиты от необоснованных ограничений прав.

— Какие есть конституционно-правовые предпосылки для введения столь существенных требований и ограничений?

— Законодатель, создавая правовые механизмы, способные охранять от злоупотреблений и криминализации публичной власти, согласно правовым позициям Конституционного Суда, вправе устанавливать повышенные требования к должностным лицам. Как следует из данных позиций, государство вправе и обязано принимать все необходимые для эффективного противодействия коррупции правовые меры, направленные на предупреждение незаконного обогащения лиц, осуществляющих публичные функции.

Законопроекты содержат необходимые гарантии для защиты от необоснованных ограничений прав.

Данные обстоятельства предопределяют возможность установления не только обязанности должностных лиц по декларированию доходов, контролю за расходами, но и обязательность взыскания имущества, законность средств на приобретение которого не подтверждена. Тем более что такая возможность согласуется с признаваемыми на международном уровне стандартами борьбы с коррупцией.

Предлагаемые поправки соответствуют Конституции РФ и постановлениям Конституционного Суда.