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Платежный баланс: ослабление рубля сильно повысит сальдо счета текущих операций, — Аналитики Райффайзенбанка
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Платежный баланс: ослабление рубля сильно повысит сальдо счета текущих операций, — Аналитики Райффайзенбанка 

Прайм 26 минут назад
Фото: Прайм
В целом по итогам 1 кв. сальдо счета текущих операций составило 28,8 млрд долл., при этом за счет покупок валюты Минфином с рынка была изъята валюта в заметно меньшем размере — 13,2 млрд долл., что позволило банкам частично восстановить свои ликвидные активы (15,6 млрд долл., из них на март пришлось 4,6 млрд долл.).
С учетом включения RUSAL в список SDN (как следствие, на какое-то время экспорт алюминия из РФ за доллары, видимо, будет невозможен) в последующие месяцы этого года (при нефти 68,3 долл. /барр., 62 руб. /долл.) мы ожидаем поступления по текущему счету 56 млрд долл. (против 48 млрд долл., как было бы при более сильном курсе 58 руб. /долл. в отсутствие санкций), в то время как согласно бюджетному правилу, Минфин должен будет купить валюту на 45-47 млрд долл., таким образом, при текущем слабом относительно нефти курсе рубля в банковскую систему поступит валютная ликвидность в объеме 10 млрд долл.
Однако эта ликвидность может вся уйти в связи с выходом нерезидентов из ОФЗ (в некоторых выпусках их доля достигает 80%, и, как мы понимаем, больших распродаж еще не было) и/или в связи со спросом на доллары со стороны резидентов (как корпораций, так и физлиц) на опасениях ужесточения санкций против РФ (в частности, введения запрета на покупку новых ОФЗ и дополнительных ограничений на транзакции с госбанками).
Как следствие, в периоды бегства капитала возросший профицит сальдо счета текущих операций не сможет ограничить давление на курс рубля (мы не исключаем поддержку со стороны регулятора, который пока не видит угрозу финстабильности). Интересно отметить, что вчера ЦБ (от имени Минфина) не осуществлял интервенций на открытом рынке (согласно факторам ликвидности), сославшись, по данным СМИ, на состояние «тонкого рынка».
По-видимому, такое состояние сейчас обусловлено или сокращением продажи валюты экспортерами, или увеличением спроса на валюту с целью защиты капитала.
Кроме того, сейчас присутствует спекулятивное давление на рубль (маржинальная покупка долларов за рубль), о чем свидетельствует резкий рост ставок по валютным свопам (на сроках до 1 года, в некоторых случаях выше 12%, рублевая ставка o/n свопа поднималась выше 7,5% год.).
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