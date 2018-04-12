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Эксперты: ослабление рубля не приведет к ускорению инфляции
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Эксперты: ослабление рубля не приведет к ускорению инфляции 

Свободная пресса 27 минут назад
Фото: Прайм
Специалисты исключают резкий рост инфляции на фоне ослабления национальной валюты. Если цены и вырастут, то не более чем на 1 процент, считают экономисты. При этом уточняется, что ценник на отдельные группы товаров все же может вырасти. Речь идет о плодоовощной продукции, которую везут из-за границы и о международных авиаперелетах.
По мнению макроаналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, нынешнее ослабление российской валюты спекулятивное. Эксперт считает, что уже через две недели ситуация выровняется, а курс доллара закрепится на уровне 67 рублей.
«В целом по году даже в случае дальнейшего роста инфляции она составит не более 3,7%», — приводят прогноз банка «Известия».
Кстати, в настоящее время в годовом выражении инфляция равна 2,5%. Это, по словам специалистов, рекордно низкий уровень. По итогам 12 месяцев Центробанк закладывал показатель в 4%.
Ранее Сергей Хестанов — доцент кафедры факультета финансов и банковского дела РАНХиГС — рассказал, почему российский рубль падает, и что с ним будет в дальнейшем. По его мнению, национальная валюта обвалилась после новостей о введении США новых санкций в отношении российских бизнесменов.
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