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Свыше 5 тыс. жителей Подмосковья уже прикрепились к поликлиникам через интернет
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Свыше 5 тыс. жителей Подмосковья уже прикрепились к поликлиникам через интернет 

РИАМО 47 минут назад
Фото: pixabay.com
Более 5 тыс. жителей Подмосковья прикрепились к поликлиникам через сайт госуслуг Московской области, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.
«С 1 марта на сайте госуслуг запущена возможность электронного прикрепления к учреждению здравоохранения всего за сутки. С начала месяца уже более 5 тысяч жителей Подмосковья прикрепились к медучреждениям в режиме онлайн», — рассказала Забралова.
По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, процесс электронного прикрепления к поликлинике стал гораздо удобнее — для процедуры не требуется предоставлять даже сканы документов, а весь процесс занимает не более одного дня.
«Мы активно внедряем информационные технологии в систему регионального здравоохранения. Жители Московской области используют интернет как для прикрепления к поликлиники, так и для записи к врачу. Например, за первый квартал 2018 года жители Подмосковья записались на прием к врачу через интернет более 2,5 миллионов раз», — отметил Марков.
Данной услугой могут воспользоваться все жители Московской области. После прикрепления пользователям будут доступны электронные услуги «Запись к врачу» и «Вызов врача на дом».
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