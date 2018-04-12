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Более 5 тыс. жителей Подмосковья прикрепились в режиме онлайн к поликлиникам с 1 марта
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Более 5 тыс. жителей Подмосковья прикрепились в режиме онлайн к поликлиникам с 1 марта 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Возможностью в течение суток прикрепиться через сайт госуслуг к учреждению здравоохранения, появившейся с 1 марта 2018 г., к настоящему времени воспользовались более 5 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«С начала марта уже более 5 тыс. жителей Подмосковья прикрепились к медучреждениям в режиме онлайн», — приводятся в сообщении слова О. Забраловой.
По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, процесс электронного прикрепления к поликлинике стал гораздо удобнее — для процедуры даже не требуется предоставлять копии документов, а весь процесс занимает не более одного дня. «Мы активно внедряем информационные технологии в систему регионального здравоохранения. Жители Московской области используют интернет как для прикрепления к поликлинике, так и для записи к врачу. Например, за I квартал 2018 г. жители Подмосковья записались на прием к врачу через интернет более 2,5 млн раз», — приводятся в сообщении слова Д. Маркова.
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