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Медведев назвал неплохой идеей создание ж/д переездов по единому проекту
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Медведев назвал неплохой идеей создание ж/д переездов по единому проекту 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Строительство автомобильных путепроводов над железнодорожными путями по единому проекту вместо существующих переездов является неплохой идеей, пусть даже полностью проблему ДТП на железной дороге не решит, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.
"Я думаю, что создание переездов по стандартному, единому проекту, в принципе, могло бы быть неплохой идеей в тех случаях, когда речь идет о достаточно стандартизованных ситуациях. Наверное, полностью ликвидировать эту проблему при помощи единых подходов к проектированию переездов будет сложно, но использовать эту модель можно. Короче говоря, готовьте предложение, давайте посмотрим, что можно сделать, в том числе, и с использованием федеральных ресурсов", — сказал Медведев, отвечая на вопрос о возможности ликвидации железнодорожных переездов и строительстве автомобильных путепроводов по единому проекту.
Премьер отметил, что проблема переездов по железнодорожному полотну входит в число наиболее опасных и требующих государственного внимания. «Буквально несколько дней назад в Крыму произошла авария с большим количеством погибших именно на железнодорожном переезде. И это, естественно, предопределяет наше общее внимание к этой теме», — подчеркнул Медведев.
В минувшее воскресенье в Крыму под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. По данным ГИБДД, при аварии пять человек в маршрутке погибли, семеро пострадали.
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