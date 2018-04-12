Мэр Красноярска встретился с делегацией Венгрии

Мэр Красноярска Сергей Еремин провел встречу с делегацией Венгрии . Делегация Венгерской республики во главе с генеральным консулом Венгрии в Екатеринбурге Сергеем Сючем прибыла в Красноярск для участия в КЭФ.

«Отношения между Россией и Венгрией интенсивно развиваются, в прошлом году президент России дважды побывал в нашей республике. Мы на 30% увеличили товарооборот между нашими странами. Увеличиваем сеть наших представительств в России, и имеем твёрдое намерение расширить сотрудничество с регионами страны. Сибирский регион считаем для себя перспективным и видим несколько направлений, по которым предлагаем сотрудничать. Это сельское хозяйство, модернизация водоочистных систем, фармацевтика и медицинское оборудование, утилизация бытовых отходов», — рассказал Сергей Сюч.

На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества, в частности в сфере туризма. Для Венгрии это направление работы является одним из главных: в республику каждый год приезжают до 40 млн туристов. И это при том, что население страны — 10 млн человек. Речь шла и о расширении студенческого обмена. Ежегодно Венгрия принимает 200 российских студентов, столько же венгерских студентов приезжают в российские вузы, в том числе и красноярские.

Словакии, Китая, Белоруссии и США. Сергей Ерёмин, кроме того, предложил расширить сотрудничество в сфере культуры, в частности, в рамках фестивалей камерно-оркестровой музыки «Азия — Сибирь — Европа» и благотворительного фестиваля «Дети детям», который проходит в Красноярске ежегодно и собирает на своей площадке работы детей из Японии

И, конечно, важной площадкой для развития партнерства сторон стане Универсиада-2019.

«В марте 2019 года в Красноярске пройдёт Универсиада, которая должна открыть наш город миру. С сибирской гостеприимностью мы будем встречать гостей. Чем больше общения, тем крепче между нами дружба — считаю, что именно в этой логике мы должны действовать», — сказал Сергей Еремин.

Фото: пресс-служба мэрии Красноярска.