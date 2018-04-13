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В Красноярске на базе Сибирского федерального университета появится институт кулинарии
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В Красноярске на базе Сибирского федерального университета появится институт кулинарии 

ТАСС 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Институт гастрономии и кулинарного искусства появится в Красноярске на базе Сибирского федерального университета (СФУ) в сотрудничестве с французским Институтом Поля Бокюза. Соответствующее соглашение подписали в пятницу СФУ и французский институт в ходе Красноярского экономического форума.
"В Красноярске будет создан институт гастрономии, и студенты, которые будут тут учиться, будут получать дипломы самого известного в мире французского Института гастрономии имени Поля Бокюза", — сказал в ходе подписания соглашения и. о. ректора СФУ Владимир Колмаков.
В свою очередь руководитель международного отдела Института Поля Бокюза Матье Мутон назвал Красноярск «гастрономической столицей Сибири» и отметил, что французский институт предоставит учебные программы для сибирского. Третьей стороной в соглашении стал крупный красноярский ресторанный холдинг Bellini Group. Предполагается, что он будет трудоустраивать выпускников института.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018-2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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