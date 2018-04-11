Северный форум подписал соглашение с вузами Сибири, Урала и Дальнего Востока

КРАСНОЯРСК , 11 апреля. / ТАСС /. Международная неправительственная организация «Северный форум», которая обладает статусом наблюдателя при Арктическом совете, подписала в среду соглашения о сотрудничестве с Северным федеральным университетом (СФУ, Красноярск), Югорским государственным университетом (ЮГУ, Ханты-Мансийск ) и Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ, Владивосток ), передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"Хотелось, чтобы регионы активнее вовлекались в деятельность Северного форума, потому что для нас это экспертные механизмы: мы могли бы более эффективно реализовать проекты при поддержке таких крупных образовательных центров", — сказал исполнительный директор Северного форума Михаил Погодаев.

Планируется, что совместно с СФУ организация будет вести проекты по изучению экономических, этнических, религиозных, языковых, социально-демографических процессов в северных регионах. Будут проанализированы экологические проблемы севера, связанные с изменением климата и добычей углеводородов. Еще одна сфера — арктический инжиниринг, или разработка технологий на основе искусственного интеллекта для работы в условиях низких температур, мощного снежного покрова и сезонного промерзания грунта.

ЮГУ развивает прикладную экологию, североведение и арктический инжиниринг. ДВФУ готовит специалистов в области биологии, экологии, строительства на севере.

США, Республики Корея, Исландии и Северный форум — крупнейшая международная неправительственная организация, объединяющая регионы РФ Финляндии . Обладает статусом наблюдателя при Арктическом совете и имеет консультативный статус Экономического и социального совета ООН

XIII генеральная ассамблея форума приурочена к Красноярскому экономическому форуму, который проходит с 12 по 14 апреля. Главная тема КЭФ — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.