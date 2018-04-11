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Северный форум подписал соглашение с вузами Сибири, Урала и Дальнего Востока
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Северный форум подписал соглашение с вузами Сибири, Урала и Дальнего Востока 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Международная неправительственная организация «Северный форум», которая обладает статусом наблюдателя при Арктическом совете, подписала в среду соглашения о сотрудничестве с Северным федеральным университетом (СФУ, Красноярск), Югорским государственным университетом (ЮГУ, Ханты-Мансийск) и Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ, Владивосток), передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
"Хотелось, чтобы регионы активнее вовлекались в деятельность Северного форума, потому что для нас это экспертные механизмы: мы могли бы более эффективно реализовать проекты при поддержке таких крупных образовательных центров", — сказал исполнительный директор Северного форума Михаил Погодаев.
Планируется, что совместно с СФУ организация будет вести проекты по изучению экономических, этнических, религиозных, языковых, социально-демографических процессов в северных регионах. Будут проанализированы экологические проблемы севера, связанные с изменением климата и добычей углеводородов. Еще одна сфера — арктический инжиниринг, или разработка технологий на основе искусственного интеллекта для работы в условиях низких температур, мощного снежного покрова и сезонного промерзания грунта.
ЮГУ развивает прикладную экологию, североведение и арктический инжиниринг. ДВФУ готовит специалистов в области биологии, экологии, строительства на севере.
Северный форум — крупнейшая международная неправительственная организация, объединяющая регионы РФ, США, Республики Корея, Исландии и Финляндии. Обладает статусом наблюдателя при Арктическом совете и имеет консультативный статус Экономического и социального совета ООН.
XIII генеральная ассамблея форума приурочена к Красноярскому экономическому форуму, который проходит с 12 по 14 апреля. Главная тема КЭФ — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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