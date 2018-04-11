Симоньян рассказала об унижениях журналистки RT в американском консульстве

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как корреспондентку телеканала «мурыжили и унижали» в американском консульстве.

«Наша документалка про детей войны в Сирии получила золото на международном телевизионном конкурсе New York Festivals. Корреспондент Маша Финошина, которая этот фильм сняла, на вручение награды не попала», — написала Симоньян в своем Twitter.

По ее словам, человек, проводивший собеседование на получение визы в американском консульстве, на протяжении часа «мурыжил и унижал Машу».

«Она у нас военкор, поэтому этот час Маше подробно объясняли, как правильно думать и говорить о войне в Сирии и Афганистане , кто такие RT и что такое Россия . Потому что «демокраси», — заключила Симоньян.