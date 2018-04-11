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Симоньян рассказала об унижениях журналистки RT в американском консульстве
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Симоньян рассказала об унижениях журналистки RT в американском консульстве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как корреспондентку телеканала «мурыжили и унижали» в американском консульстве.
«Наша документалка про детей войны в Сирии получила золото на международном телевизионном конкурсе New York Festivals. Корреспондент Маша Финошина, которая этот фильм сняла, на вручение награды не попала», — написала Симоньян в своем Twitter.
По ее словам, человек, проводивший собеседование на получение визы в американском консульстве, на протяжении часа «мурыжил и унижал Машу».
«Она у нас военкор, поэтому этот час Маше подробно объясняли, как правильно думать и говорить о войне в Сирии и Афганистане, кто такие RT и что такое Россия. Потому что «демокраси», — заключила Симоньян.
В марте стало известно, что компания-провайдер, транслировавшая эфир в Вашингтоне, убрала телеканал RT из сети вещания из-за его статуса «иноагента». В то же время сообщалось, что RT продолжит вещание в США на других платформах.
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