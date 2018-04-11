Ещё
Главной по госзакупкам в Омской области стала Наталья Дохват
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главной по госзакупкам в Омской области стала Наталья Дохват 

Новый Омск 45 минут назад
Врио губернатора Омской области утвердил Наталью Дохват на должность начальника Главного управления контрактной системы региона. Как сообщает пресс-служба облправительства, она вышла на работу во вторник, 10 апреля.
Последние несколько лет Наталья Дохват работала заместителем директора департамента контрактной системы в сфере закупок администрации города Омска.
Контракт с Ольгой Бацевой, возглавлявшей ГУКС Омской области с момента его основания в феврале 2016 года продлен не был.
Это неполный текст новости
Новый Омск: последние новости
Мэр Фадина отчитается перед омским врио губернатора Бурковым Глава омского минсельхоза порадовался холодному апрелю Дипломная работа: сколько времени нужно на написание
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России409
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1395
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии468
Первые кадры с места крушения Ил-7678
Медведев анонсировал отставку правительства265
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
10:11
В Москве увеличились скидки на квартиры
Недвижимость Личный счет
01:41
Поргина высмеяла откровения балерины о Караченцове
Шоу-бизнес
02:43
Витас вышел на свободу после отсидки
Шоу-бизнес
07:10
Медведев ответил на вопрос о прогрессивном НДФЛ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение