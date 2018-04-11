Главной по госзакупкам в Омской области стала Наталья Дохват

Врио губернатора Омской области утвердил Наталью Дохват на должность начальника Главного управления контрактной системы региона. Как сообщает пресс-служба облправительства, она вышла на работу во вторник, 10 апреля.

Последние несколько лет Наталья Дохват работала заместителем директора департамента контрактной системы в сфере закупок администрации города Омска

Контракт с Ольгой Бацевой, возглавлявшей ГУКС Омской области с момента его основания в феврале 2016 года продлен не был.

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