5 причин посмотреть нового «Зачетного препода»

12 апреля в российский прокат выходит третья часть комедии о приключениях в немецкой школе — «Зачетный препод 3». Киноафиша расскажет, почему стоит не пропустить этот фильм в кинотеатрах.

1. Немецкое кино

Часто ли в российском прокате появляются фильмы немецкого производства? Ответ очевиден. С фильмом «Зачетный препод» (впервые вышел на экраны в 2013) дела обстоят совсем иначе, в этом году выходит уже третья часть комедии, что говорит об однозначном успехе данной картины не только в пределах родной страны. Российский зритель может не помнить первые фильмы, но это необязательное условие для просмотра новой части, знакомство с которой теперь лучше не откладывать на потом. Кто знает, сколько еще фильмов для нас подготовили создатели «Зачетного препода» — уважающим себя киноманам необходимо следить за интересными европейскими картинами, тем более, когда они сделаны в массовом комедийном жанре.

2. Создатели

Кадр из фильма «Зачетный препод 3»

Мы уже выяснили, что кино не типичное, хотя бы потому что оно сделано в стране, фильмы которой мы не часто наблюдаем в кинотеатрах. Но создатели «Зачетного препода 3» хорошо известны не только поклонникам комедии. Режиссер Бора Дагтекин знаком зрителю по работе над популярным сериалом «Турецкий для начинающих» — это хороший знак, сулящий, как минимум, славную порцию остроумия новому фильму. Ну, а главную роль играет актер, прославившийся по тому же сериалу, Элиас ЭмБарек , — главный по харизме и мужественности в кадре.

3. Сюжет

Трейлер фильма «Зачетный препод 3»

Комедия комедией, но сюжет «Зачетного препода 3» 2017 года выпуска, кажется, претендует на нечто большее, впрочем, как и 1-ая и 2-ая части. В этот раз команда учеников во главе со своим классным руководителем и по совместительству бывшим грабителем банков будет вынуждена готовиться к выпускным экзаменам. Ученики — отбитые тусовщики, и только криминальное прошлое учителя помогает ему найти с ними общий язык, заставив поверить в себя и в возможность лучшего будущего. Звучит очень вдохновляюще, не правда ли?

4. Яркая картинка

Кадр из фильма «Зачетный препод 3»

Этот пункт, наверняка, вызывает удивление, ведь речь идет о простой комедии, а не о каком-нибудь блокбастере, но не тут-то было. Достаточно включить трейлер «Зачетного препода 3», чтобы убедиться в яркости красок нового фильма. Ведь он о молодости, а это значит, что фейерверк эмоций, страз, красных помад, библиотечных книжек и море алкоголя у светодиодного шара — обеспечено. Птыщ!

5. Знакомая история

Правда, прочитав описание фильма, вы вспомнили подобную историю из своей жизни? Все мы уже сдали главный учебный экзамен или еще только готовимся к нему, но это ощущение волнения перед чем-то важным, первый шаг в новый путь знаком каждому. Как же совместить первую любовь и окончание школы, день рождения лучшей подруги и непрочитанную книжку, вечеринку и немытую посуду, и самое главное — как услышать собственное «я» во всем этом и в него поверить.

Нам все расскажут с 12 апреля в третьей части «Зачетного препода».