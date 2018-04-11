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День открытых дверей прошел в Центре профориентации
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День открытых дверей прошел в Центре профориентации 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Метро сегодня — один из самых активных работодателей столицы. Чтобы как можно больше людей могли узнать о том, какие профессии существуют в метрополитене, Центр профориентации проводит дни открытых дверей.
— К нам приходят люди самых разных возрастов и жизненного опыта. От школьников, которые выбирают место дальнейшего обучения, до взрослых людей, которые решили прийти к нам на работу. Они могут поговорить непосредственно с теми, кто уже работает в метро, — рассказала заместитель начальника Центра профориентации Ольга Бондаренко.
Школьник Даниил Галухин давно увлекается историей транспорта. Он всерьез подумывает связать свою дальнейшую жизнь с метрополитеном. Правда, пока не решил, кем именно он хочет быть.
Машинист электродепо «Замоскворецкое» Валентин Борода предлагает Даниилу познакомиться с его профессией.
— Работа сложная, но интересная. Машинисту важно быть внимательным и быстро принимать решения, — рассказывает он.
Даниилу становится интересно, и он начинает сыпать вопросами — долго ли учиться, как водить поезд, сложно ли им управлять. Валентин отвечает на каждый вопрос. Юный Максим Гришин тоже хочет быть машинистом — даже пробует свои силы на тренажере. Кажется, свой будущий путь ребята сегодня выбрали.
ЦИФРА
55 различных инструкций должен знать и исполнять машинист электропоезда метро.
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