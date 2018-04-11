День открытых дверей прошел в Центре профориентации

Метро сегодня — один из самых активных работодателей столицы. Чтобы как можно больше людей могли узнать о том, какие профессии существуют в метрополитене, Центр профориентации проводит дни открытых дверей.

— К нам приходят люди самых разных возрастов и жизненного опыта. От школьников, которые выбирают место дальнейшего обучения, до взрослых людей, которые решили прийти к нам на работу. Они могут поговорить непосредственно с теми, кто уже работает в метро, — рассказала заместитель начальника Центра профориентации Ольга Бондаренко.

Школьник Даниил Галухин давно увлекается историей транспорта. Он всерьез подумывает связать свою дальнейшую жизнь с метрополитеном. Правда, пока не решил, кем именно он хочет быть.

Машинист электродепо «Замоскворецкое» Валентин Борода предлагает Даниилу познакомиться с его профессией.

— Работа сложная, но интересная. Машинисту важно быть внимательным и быстро принимать решения, — рассказывает он.

Даниилу становится интересно, и он начинает сыпать вопросами — долго ли учиться, как водить поезд, сложно ли им управлять. Валентин отвечает на каждый вопрос. Юный Максим Гришин тоже хочет быть машинистом — даже пробует свои силы на тренажере. Кажется, свой будущий путь ребята сегодня выбрали.

ЦИФРА

55 различных инструкций должен знать и исполнять машинист электропоезда метро.