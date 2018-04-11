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Медведев рассказал о законе по надзорной деятельности
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Медведев рассказал о законе по надзорной деятельности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Законопроект о контрольно-надзорной деятельности, находящийся на рассмотрении в ГД, должен не допустить в будущем каких-либо провалов в этой сфере, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме.
"Сейчас у вас на рассмотрении в Государственной думе находится законопроект о контрольно-надзорной деятельности, который действительно ориентирован на этот специальный подход — риск-ориентированный подход. Нужно сделать так, чтобы законопроект, который в конечном счете появится, учитывал все плюсы и минусы текущей ситуации, смотрел бы на эту ситуацию под таким более серьезным, внимательным углом зрения, чтобы не допустить на будущее каких-либо провалов в контрольно-надзорной деятельности", — сказал Медведев.
Он не исключил, что в этот законопроект будут внесены изменения.
Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>
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