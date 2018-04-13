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От клещей в Калининградской области пострадали уже 16 человек
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От клещей в Калининградской области пострадали уже 16 человек 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Следующая информация может пригодиться тем, кто собирается в ближайшее время на природу. Санитарные врачи предупреждают о начале активности клещей. На сегодняшний день в Калининградской области от них уже пострадали 16 человек, в основном — дети. С начала года зарегистрировано 4 случая болезни Лайма
По данным регионального Роспотребнадзора, планируется сделать прививки против клещевого энцефалита. За счет регионального бюджета привиться смогут 14 тыс. человек. В областной столице от этих паразитов уже начали обрабатывать парки и скверы.
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