От клещей в Калининградской области пострадали уже 16 человек

Следующая информация может пригодиться тем, кто собирается в ближайшее время на природу. Санитарные врачи предупреждают о начале активности клещей. На сегодняшний день в Калининградской области от них уже пострадали 16 человек, в основном — дети. С начала года зарегистрировано 4 случая болезни Лайма

По данным регионального Роспотребнадзора, планируется сделать прививки против клещевого энцефалита. За счет регионального бюджета привиться смогут 14 тыс. человек. В областной столице от этих паразитов уже начали обрабатывать парки и скверы.