Выплату на первенца в Оренбуржье получили 640 семей

Для назначения выплаты родители первенца могут обратиться как в филиал Центра социальной поддержки населения, так и в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства, пояснили в правительстве региона.

Размер равен прожиточному минимуму для детей, установленному за 2 квартал 2017 года — в области это 8,9 тысячи рублей

Право на получение выплаты имеют граждане Российской Федерации , постоянно проживающие на территории страны.

Напомним, о новых стимулирующих мерах Владимир Путин заявил еще в прошлом году.

Выплату будут получать семьи, которые наиболее нуждаются в поддержке — те, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения