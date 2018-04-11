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Выплату на первенца в Оренбуржье получили 640 семей
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Выплату на первенца в Оренбуржье получили 640 семей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Для назначения выплаты родители первенца могут обратиться как в филиал Центра социальной поддержки населения, так и в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства, пояснили в правительстве региона.
Размер равен прожиточному минимуму для детей, установленному за 2 квартал 2017 года — в области это 8,9 тысячи рублей
Право на получение выплаты имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории страны.
Напомним, о новых стимулирующих мерах Владимир Путин заявил еще в прошлом году.
Выплату будут получать семьи, которые наиболее нуждаются в поддержке — те, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения
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