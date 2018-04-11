Как ИФНС выявляет фиктивные расходы на перевозку товаров

По результатам выездной налоговой проверки компании был доначислен налог на прибыль в размере 6,7 млн рублей. Инспекция признала нереальными заявленные расходы на перевозку товаров, которая якобы производилась одним предпринимателем, по следующим причинам (см. таблицу).

ТАБЛИЦА: «Признаки фиктивности услуг по перевозке товаров»

Предмет оценки

Вывод

Взаимоотношения Компания и ИП являются взаимозависимыми лицами: данный гражданин является учредителем компании с долей участия 25 процентов и одновременно ее сотрудником — занимает должность инженера по транспорту, подчиняясь руководителю компании

Автомобили Транспортные услуги оказывались им только на машинах, находящихся в собственности самой компании и переданных ИП по договорам аренды

Водители Управляли автомобилями водители, являющиеся работниками компании и не имеющие с ИП каких-либо оформленных отношений

Работники Трудовые договоры и гражданско-правовые договоры с работниками у предпринимателя отсутствовали

Акты передачи машин Акты о передаче машин, в которых было бы отражено состояние автомобилей, между сторонами не составлялись, несмотря на то, что их составление предусмотрено договорами

Путевые листы Путевые листы, оформленные ИП, не содержат сведений о километраже, расходе ГСМ и перевозимом грузе

Договоры аренды

Договоры аренды автомобилей носили безвозмездный характер — арендная плата не была ими установлена и не уплачивалась. Ссылки фирмы на возмездный характер договоров, состоящий в возложении на арендодателя обязанности по содержанию автомобилей, были отклонены инспекцией, поскольку данная обязанность возложена на арендодателя в силу закона. К тому же, со стороны предпринимателя отсутствовали затраты на содержание автомобилей.

Договоры аренды ничтожны, поскольку заключены в нарушением п. 2 ст. 690 ГК РФ , которым установлен императивный запрет на передачу коммерческой организацией имущества в безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учредителем

Акты оказанных услуг Акты оказанных услуг составлялись ежеквартально, а не на каждый рейс. К тому же, не конкретизированы, отсутствуют предусмотренные договорами оказания услуг заявки на осуществление перевозки, рейсовые отчеты, что также свидетельствует о создании фиктивного документооборота

Оплата услуг

Услуги ИП оплачивались компанией в фиксированной сумме 75 тыс. рублей за рейс вне зависимости от дальности перевозки и времени в пути, в то время как с иными реальными перевозчиками фирмой были согласованы тарифы, исходя из длительности рейса (почасовая оплата) или на договорной основе.

При этом почасовая стоимость услуг иных перевозчиков, согласно показаниям руководителя компании, была существенно ниже.

Данное обстоятельство дополнительно опровергает экономическую целесообразность привлечения к оказанию транспортных услуг именно рассматриваемого ИП Движение денег Основная часть денежных средств, поступивших ИП от компании, перечислялась на личный счет данного физлица Воробьева С. В. (порядка 90 процентов), который зарегистрирован в качестве предпринимателя непосредственно перед заключением спорных договоров аренды

Декларации ИП В декларациях по ЕНВД предпринимателем на протяжении трех лет в качестве физического показателя заявлено лишь 1 транспортное средство, в то время как, исходя из договоров аренды, ежегодно ему передавалось 4 автомобиля. Уточненные декларации представлены им лишь после проведения выездной налоговой проверки

Учет расходов Транспортные расходы по доставке груза с привлечением ИП компанией своим покупателям не перевыставлялись

Оценив изложенные обстоятельства и имеющиеся в деле доказательства, суд не первой, но апелляционной инстанции пришел к выводу, что инспекция собрала достаточные и непротиворечивые доказательства формального привлечения ИП в качестве исполнителя по договорам перевозки. Реальные сделки по передаче транспорта в аренду и последующего приобретения транспортных услуг не имели места. Все документы были оформлены исключительно с целью уменьшения налога на прибыль.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 28.02.2018 № 309-КГ17-23740

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