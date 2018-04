Захарова рассказала Трампу, что ему надо уничтожить в первую очередь

Утром американский лидер призвал Россию готовиться к выполнению своего обещания сбить все без исключения ракеты, выпущенные по территории Сирии

Дональд Трамп. «Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, даже чем во времена холодной войны. Оснований для этого нет. Россия нуждается в нашей помощи со своей экономикой, это было бы очень просто сделать, и нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Может прекратить гонку вооружений?» — написал позже в своём микроблоге Twitter президент США

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это заявление отличной идеей и предложила начать с уничтожения химического оружия. Американского.