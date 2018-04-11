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Захарова рассказала Трампу, что ему надо уничтожить в первую очередь
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Захарова рассказала Трампу, что ему надо уничтожить в первую очередь 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Утром американский лидер призвал Россию готовиться к выполнению своего обещания сбить все без исключения ракеты, выпущенные по территории Сирии.
«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, даже чем во времена холодной войны. Оснований для этого нет. Россия нуждается в нашей помощи со своей экономикой, это было бы очень просто сделать, и нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Может прекратить гонку вооружений?» — написал позже в своём микроблоге Twitter президент США Дональд Трамп.
Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это заявление отличной идеей и предложила начать с уничтожения химического оружия. Американского.
27 сентября прошлого года специалисты Организации по запрещению химического оружия зафиксировали ликвидацию последнего химического боеприпаса России на объекте «Кизнер» в Удмуртии. Таким образом, Москва полностью уничтожила свой химический арсенал с опережением графика — по плану это должно было произойти в 2020 году. Власти США планируют завершить процесс утилизации имеющегося химического оружия к концу 2023 года.
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