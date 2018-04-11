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Трамп назвал причины плохих отношений с Россией
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Трамп назвал причины плохих отношений с Россией 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Президент США Дональд Трамп считает, что причина плохих отношений с Россией во многом обусловлена расследованием его предполагаемых связей с Москвой, которое затеяли «приверженцы демократов или люди, работавшие на [бывшего президента Барака] Обаму». Об этом глава государства написал в Twitter.
Трамп добавил, что спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием возможного российского вмешательства в президентские выборы в США, самый противоречивый из них. «Никакого сговора нет, вот они с ума-то и сходят!» — добавил он.
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