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Медведев рассказал, что на повышение МРОТ нет денег
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Медведев рассказал, что на повышение МРОТ нет денег 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. БЕДНОСТЬ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНАЯ ПРОБЛЕМА РОССИИ, ТОЛЬКО УВЕЛИЧЕНИЕМ МРОТ ЕЕ НЕ РЕШИТЬ, ТЕМ БОЛЕЕ ДЕНЕГ НА ПОВЫШЕНИЕ НЕТ — МЕДВЕДЕВ
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