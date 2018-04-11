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Медведев рассказал, что на повышение МРОТ нет денег
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Медведев рассказал, что на повышение МРОТ нет денег
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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РИА НОВОСТИ
. БЕДНОСТЬ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНАЯ ПРОБЛЕМА
РОССИИ
, ТОЛЬКО УВЕЛИЧЕНИЕМ МРОТ ЕЕ НЕ РЕШИТЬ, ТЕМ БОЛЕЕ ДЕНЕГ НА ПОВЫШЕНИЕ НЕТ — МЕДВЕДЕВ
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