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В Самаре обновили архитектурную подсветку железнодорожного вокзала
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В Самаре обновили архитектурную подсветку железнодорожного вокзала 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
На самарском железнодорожном вокзале полным ходом идет подготовка к чемпионату мира по футболу. Специалисты установили тактильные указатели для слабовидящих туристов. Об этом сообщил начальник вокзала Самары Георгий Волконовский.
На вокзале установили новое табло
— Во время реставрации здесь также смонтировали табло для слабослышащих людей и подъемники из тоннеля для маломобильного населения. Подрядчик также установил новые световые табло с расписанием, архитектурную подсветку фасада и новые пункты Wi-Fi, — рассказал Георгий Волконовский.
Внутри установили обновленные пункты Wi-Fi  Завершить реконструкцию планируют в ближайшее время. Речь идет в том числе о капитальном ремонте платформ, тоннелей и сходов, замене освещения, модернизации систем безопасности, устройстве системы электронной очереди для пассажиров и благоустройстве привокзальной территории.
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