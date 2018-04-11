В Самаре обновили архитектурную подсветку железнодорожного вокзала

На самарском железнодорожном вокзале полным ходом идет подготовка к чемпионату мира по футболу. Специалисты установили тактильные указатели для слабовидящих туристов. Об этом сообщил начальник вокзала Самары Георгий Волконовский.

На вокзале установили новое табло

— Во время реставрации здесь также смонтировали табло для слабослышащих людей и подъемники из тоннеля для маломобильного населения. Подрядчик также установил новые световые табло с расписанием, архитектурную подсветку фасада и новые пункты Wi-Fi, — рассказал Георгий Волконовский.

Внутри установили обновленные пункты Wi-Fi Завершить реконструкцию планируют в ближайшее время. Речь идет в том числе о капитальном ремонте платформ, тоннелей и сходов, замене освещения, модернизации систем безопасности, устройстве системы электронной очереди для пассажиров и благоустройстве привокзальной территории.