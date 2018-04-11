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Корзину просроченной продукции нашли в сетевом супермаркете Химок
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Корзину просроченной продукции нашли в сетевом супермаркете Химок 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Химкинские активисты продолжают бороться с просроченной продукции. На этот раз рейд по просрочке прошел в крупном сетевом магазине. При этом были зафиксированы сразу несколько нарушений хранения товара.
Проверяющим удалось найти целую тележку просроченной продукции. Среди товаров с истекшим сроком годности — молочка, фрукты, хлебобулочные изделия и даже зелень. Несмотря на такой улов просрочки, ребята из народного контроля остались довольны. Отмечают, что количество испорченного товара значительно снизилось. Раньше вывозили сразу несколько корзин, сейчас всего одну.
Дальше вся корзина с просрочкой будет уничтожена. Мы вызовем сотрудников магазина, которые нарушат упаковку продукции, после чего все это выкинут в мусорку
— Илья Селезнев, куратор проекта «Народный контроль».
За продажу просроченного товара сетевикам грозит штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Правда, чтобы наказать руководство магазина, нужно пригласить на проверку соответствующие органы, да еще и предупредить о предстоящем рейде заранее.
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