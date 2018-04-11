Кубань ожидает богатый урожай озимых

КРАСНОДАР , 11 апреля. / ТАСС /. Рано закончившаяся осеняя посевная, семена кубанской селекции и низкие потери зимой позволяют краснодарским аграриям рассчитывать на богатый урожай озимых зерновых. Об этом сообщил в среду ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев.

"Озимые культуры в крае занимают более 1,5 млн гектаров. Сев озимых завершили в рекордно ранние сроки — до 20 октября. Это стало хорошим заделом для будущего урожая. Кроме того, зимний период пережили практически без потерь. Свою роль сыграли и погодные условия, и, конечно, качественный семенной материал — 100% полей засеяны семенами кубанской селекции", — сказал Кондратьев.

Он отметил, что сейчас посевная кампания на Кубани идет полным ходом. «Мы довольны ее результатами. Завершен сев яровой пшеницы и овса, продолжаются работы по сахарной свекле — уже посеяно порядка 80% от запланированного объема. В целом все работы идут в графике, сельскохозяйственные работы будут проведены в оптимальные сроки», — уточнил глава Кубани.

Он добавил, что также аграриев полностью обеспечили удобрениями и ГСМ. С техникой также проблем не возникает — в весенних полевых работах в крае планируется задействовать более 33 тыс. машин.