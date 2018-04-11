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Кубань ожидает богатый урожай озимых
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Кубань ожидает богатый урожай озимых 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
КРАСНОДАР, 11 апреля. /ТАСС/. Рано закончившаяся осеняя посевная, семена кубанской селекции и низкие потери зимой позволяют краснодарским аграриям рассчитывать на богатый урожай озимых зерновых. Об этом сообщил в среду ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев.
"Озимые культуры в крае занимают более 1,5 млн гектаров. Сев озимых завершили в рекордно ранние сроки — до 20 октября. Это стало хорошим заделом для будущего урожая. Кроме того, зимний период пережили практически без потерь. Свою роль сыграли и погодные условия, и, конечно, качественный семенной материал — 100% полей засеяны семенами кубанской селекции", — сказал Кондратьев.
Он отметил, что сейчас посевная кампания на Кубани идет полным ходом. «Мы довольны ее результатами. Завершен сев яровой пшеницы и овса, продолжаются работы по сахарной свекле — уже посеяно порядка 80% от запланированного объема. В целом все работы идут в графике, сельскохозяйственные работы будут проведены в оптимальные сроки», — уточнил глава Кубани.
Он добавил, что также аграриев полностью обеспечили удобрениями и ГСМ. С техникой также проблем не возникает — в весенних полевых работах в крае планируется задействовать более 33 тыс. машин.
Россия получила по итогам 2017 года рекордный урожай — 134,1 млн тонн зерновых, в 2018 году Минсельхоз прогнозирует урожай не менее 110 млн тонн, а при благоприятном стечении обстоятельств сможет побить прошлогодний рекорд. Краснодарский край традиционно является одним из ведущих аграрных регионов России. В 2017 году урожай зерновых составил 14,7 млн тонн — на уровне предыдущего года, когда был установлен рекорд, это около 10% от суммарного объема урожая зерновых в стране.
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